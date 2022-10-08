Van haber | "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Van'da başladı - Son Dakika
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Van haber | "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Van'da başladı

08.10.2022 14:44
Van haber | "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Van'da başladı

Van haberler... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Van'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Van'da başladı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde yaklaşık 40 kurum ve kuruluş, gençleri kamuyla buluşturan ve devlet teşviklerinin tanıtıldığı stantlar açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, ilk, orta, lise ve üniversitelerde okuyan gençlerle aileler ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi aldı.

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, stantları gezdi.

AA standında Tanıtım Günleri etkinliğini değerlendiren Başar, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı'nın 12'ncisini Van'da düzenlediklerini söyledi.

Van'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başar, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığı olarak devletimizin, gençlerimize yönelik imkan tanıdığı, destek, fon, burs, kredi gibi teşvik unsurlarının kendilerine birebir, yüz yüze anlatmak üzere buradayız. Bu sayede gençlerimiz de kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken, devletin hangi imkanıyla neler yapabilecekleri hususunda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Burada Ulusal Ajans'tan KOSGEB'e, Gençlik Spor Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığına, TÜBİTAK'tan Savunma Sanayi Başkanlığı gibi devletimizin 40'a yakın kamu kurumu, uzman ekibiyle gençlerimizi bekliyor. İki gün sürecek etkinliğimize Van'ın çevre il ve il ve ilçelerinde yaşayan tüm gençlerimizi davet ediyorum."

Üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirkıran da "Devletimizin yatırım ve teşvikleri burada bizlerle paylaşması çok güzel olmuş. Birçok şeyi burada öğrenme fırsatımız oldu. Stantları tek tek dolaştık ve bilgi aldık. Hiç bilmediğimiz konular hakkında bilgi aldık. Fuar göz kamaştırıyor. Son olarak AA standını gezdik gerçekten çok gururlandık." dedi.

Lise öğrencisi Ahmet Aydın ise "İlk Van'da böyle bir fuar düzenleniyor. Stantlarda çok ilginç bilgiler edindik. Burada yarışmalara katıldık. Çok keyif aldık. Güzel bir proje oldu, hayatımıza yenilik getirdi. Düzenleyenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA standı da yerini aldı

Anadolu Ajansı (AA) da stant açan kurumlar arasında yerini aldı.

AA Van Bölge Müdürü Cemal Aşan, AA Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdür Yardımcısı Çiğdem Candar ile İnsan Kaynakları Operasyonları Müdürlüğünden Kıdemli Uzman Seyfullah Altuntaş, standı ziyaret edenlere kurum hakkında bilgi verdi.

Başar, çeşitli kurum temsilcileri ve gençler de AA standını ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haber | 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Van'da başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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