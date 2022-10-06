Van haber! Edremit Kaymakamı Erdem, Köprüler Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Van haber! Edremit Kaymakamı Erdem, Köprüler Mahallesi'ni ziyaret etti

06.10.2022 15:58
Van haber! Edremit Kaymakamı Erdem, Köprüler Mahallesi'ni ziyaret etti

Gelen Van haberine göre Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, mahalle ziyaretleri kapsamında Köprüler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, mahalle ziyaretleri kapsamında Köprüler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdem, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Alıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Taner Takış ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağatay Mirahmetoğlu ile mahalleye geldi.

Muhtar Yusuf Bilgin ve mahalle sakinleri tarafından karışlanan Erdem, Köprüler İlköğretim Okulunu ziyaret etti, öğretmenlerle bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Ardından Kaymakamlık tarafından mahalle merkezinde oluşturulan Aile Destek Merkezi (ADEM) binasını ve yapılan çalışmaları inceleyen Erdem, Muhtar Bilgin, mahalle imamı Ahmet Bektaş ve SYDV Müdürü Takış'tan bilgi aldı.

Yapılması gereken çalışmalarla ilgili notlar alan Erdem, daha sonra Çayırbaşı Mahallesi'ne geçti.

Bilgin ve vatandaşlar, desteğinden dolayı Erdem ve beraberindekilere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haber! Edremit Kaymakamı Erdem, Köprüler Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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