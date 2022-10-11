Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin göçmen kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Kaynak: AA

Göçmen, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van haber! Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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