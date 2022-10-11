Van haber! Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van haber! Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

11.10.2022 11:30
Van haber! Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Van haberine göre Van'ın Özalp ilçesinde bir evin bahçesine yapılan sığınakta 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Özalp ilçesinde bir evin bahçesine yapılan sığınakta 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin göçmen kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelinin ev ve eklentilerindeki aramada, bahçede hazırlanan sığınakta yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler hakkında da gerekli işlemler başlatıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van haber! Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haber! Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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