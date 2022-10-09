Van haber | Van'da 85 adet sikke ve 22 adet obje ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van haber | Van'da 85 adet sikke ve 22 adet obje ele geçirildi

09.10.2022 17:48
Van haber | Van'da 85 adet sikke ve 22 adet obje ele geçirildi

Van haberler... Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 85 adet sikke ve 22 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 85 adet sikke ve 22 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Gürpınar ilçesinde bir araç içerisinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada 4 şüpheli şahıs ile birlikte tarihi eser olduğu değerlendirilen 85 adet sikke ve 22 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheliler adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip serbest bırakılmıştır" denildi. - VAN

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Gümüşhane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti Son dakika haber... Gümüşhane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti Son dakika haber | Gümüşhane'de 2 çocuk babası silahlı saldırıda öldü Son dakika haber | Gümüşhane'de 2 çocuk babası silahlı saldırıda öldü
Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van haber | Van'da 85 adet sikke ve 22 adet obje ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
21:22 Putin, Kırım Köprüsü'ne meydana gelen patlamayla ilgili suçluyu belirledi: Ukrayna istihbarat servisinin işi
21:23 HDP'li milletvekili Ömer Öcalan, olaylı yürüyüş sonrası polis teşkilatını hedef alarak konuştu: Yapılandırılmasında rol oynayacağız
21:19 Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 00:10:21. #1.11#
SON DAKİKA: Van haber | Van'da 85 adet sikke ve 22 adet obje ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement