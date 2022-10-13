Van haber | Van'da coğrafi işaretli Erciş üzümünün bağ bozumu yapıldı

Van'ın Erciş ilçesinde yetişen ve geçen yıl coğrafi işaret alarak tescillenen Erciş üzümünde bağ bozumu yapıldı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun girişimleri sonucu sayıları artırılan bağlardan elde edilen üzüm birçok kente gönderiliyor.

Ziraat Mühendisi Ahmet Mesut Özlek, yaklaşık 200 yıldır aile olarak Erciş üzümünün yetiştiriciliğini yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl tescillenen Erciş üzümünün asırlardır ilçede yetiştirildiğini ifade eden Özlek, şöyle konuştu:

"Erciş üzümü bölgemizde sofralık olarak daha çok kullanıyor. Pekmez ve pestil yapılarak da satışa sunuluyor. Van'a ve bölgeye ekonomik değer katıyor. Coğrafi işaret belgesinin alınmasıyla üzümün ülkedeki bilinirliliği arttı. Bir ay sürecek hasada başladık. Kaymakamlığın başlattığı çalışmayla sayıları artırılan bağlardan elde edilen üzüm, her bölgeye gönderiliyor."

Çiftçilerden Murat Özlek ise "Erciş'te yaşayan ve bahçesi olan herkes, evinin önünde bir tane bile olsa Erciş üzümünü diksin. İlçemizin bu değerini korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Erciş üzümünün kendine has özellikleri var, mayhoş tadıyla insanlar tarafından beğenilerek tüketiliyor." dedi.