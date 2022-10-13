Van haber | Van'da coğrafi işaretli Erciş üzümünün bağ bozumu yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Van haber | Van'da coğrafi işaretli Erciş üzümünün bağ bozumu yapıldı

13.10.2022 11:58
Van haber | Van'da coğrafi işaretli Erciş üzümünün bağ bozumu yapıldı

Van haberler... Van'ın Erciş ilçesinde yetişen ve geçen yıl coğrafi işaret alarak tescillenen Erciş üzümünde bağ bozumu yapıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde yetişen ve geçen yıl coğrafi işaret alarak tescillenen Erciş üzümünde bağ bozumu yapıldı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun girişimleri sonucu sayıları artırılan bağlardan elde edilen üzüm birçok kente gönderiliyor.

Ziraat Mühendisi Ahmet Mesut Özlek, yaklaşık 200 yıldır aile olarak Erciş üzümünün yetiştiriciliğini yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl tescillenen Erciş üzümünün asırlardır ilçede yetiştirildiğini ifade eden Özlek, şöyle konuştu:

"Erciş üzümü bölgemizde sofralık olarak daha çok kullanıyor. Pekmez ve pestil yapılarak da satışa sunuluyor. Van'a ve bölgeye ekonomik değer katıyor. Coğrafi işaret belgesinin alınmasıyla üzümün ülkedeki bilinirliliği arttı. Bir ay sürecek hasada başladık. Kaymakamlığın başlattığı çalışmayla sayıları artırılan bağlardan elde edilen üzüm, her bölgeye gönderiliyor."

Çiftçilerden Murat Özlek ise "Erciş'te yaşayan ve bahçesi olan herkes, evinin önünde bir tane bile olsa Erciş üzümünü diksin. İlçemizin bu değerini korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Erciş üzümünün kendine has özellikleri var, mayhoş tadıyla insanlar tarafından beğenilerek tüketiliyor." dedi.

YORUMLAR
500
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Malatya gündem haberi... Malatya şehir geçişi ile Battalgazi yolunun BSK ihalesi yapıldı Malatya gündem haberi... Malatya şehir geçişi ile Battalgazi yolunun BSK ihalesi yapıldı
Kaynak: AA

Abdulahat Arvas, Milletvekili, AK Parti, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haber | Van'da coğrafi işaretli Erciş üzümünün bağ bozumu yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:25 İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan İranlılar, Ukraynalıları soydu
14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in bir araya geldiği görüşme bitti
14:17 Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir
14:02 Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu değerlendirmesi: Dünyada farklı bir ses getirecek
13:48 Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek
13:36 AB Özel Temsilcisi Borrell'den 'nükleer' gözdağı: Rus ordusu yok olur
13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik
13:13 Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi
13:11 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu resesyon konuşulmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu aktardı
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 14:55:40. #1.12#
SON DAKİKA: Van haber | Van'da coğrafi işaretli Erciş üzümünün bağ bozumu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement