Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

17.10.2022 10:42

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 10-16 Ekim'de gerçekleştirilen 8 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.

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Kaynak: AA

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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