Van haber | Van'da kaçak 1050 paket sigara ile 378 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Van haber | Van'da kaçak 1050 paket sigara ile 378 cep telefonu ele geçirildi

03.10.2022 09:37
Van haber | Van'da kaçak 1050 paket sigara ile 378 cep telefonu ele geçirildi

Van gündem haberi... VAN'da, son 1 haftada polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 1050 paket sigara ve 378 cep telefonu ile 2 av tüfeği, 27 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

VAN'da, son 1 haftada polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 1050 paket sigara ve 378 cep telefonu ile 2 av tüfeği, 27 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, 26 Eylül- 2 Ekim'de kaçakçılık ile ilgili çalışma yaptı. Bu kapsamda gümrük kaçağı 1050 paket sigara ile 378 cep telefonu ele geçirildi. Tefecilik soruşturması kapsamında da 2 av tüfeği, 27 av tüfeği kartuşu, 7 tapu, 1 senet defteri, 4 ajanda ve borç defteri bulundu. Kaçakçılık ve tefecilik suçlamasıyla yürütülen çalışmalarda, 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haber | Van'da kaçak 1050 paket sigara ile 378 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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