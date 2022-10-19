Van haber! Van'da kaçak keklik avlayan kişiye 11 bin lira kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van haber! Van'da kaçak keklik avlayan kişiye 11 bin lira kesildi

19.10.2022 18:34
Van haber! Van'da kaçak keklik avlayan kişiye 11 bin lira kesildi

Van gündem haberi... Van'ın Erciş ilçesinde kaçak keklik avlayan kişiye 11 bin lira ceza uygulandı.

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak keklik avlayan kişiye 11 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erciş Otogarı'nda dün yapılan denetimde, bir kişinin yanında bez torbaya sarılmış iki kasa içinde 7 kınalı keklik bulundu.

Künyeleri ve nakil izinleri bulunmayan keklikler, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaçak avcılık yaptığı belirlenen kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 11 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | BİTLİS'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 7 YARALI Son dakika haberleri | BİTLİS'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 7 YARALI Van yerel haberleri: Muradiye'ye de ekim ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi Van yerel haberleri: Muradiye'ye de ekim ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi Van yerel haberleri... Muradiye 'de 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinlerle kutlandı Van yerel haberleri... Muradiye 'de 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinlerle kutlandı

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haber! Van'da kaçak keklik avlayan kişiye 11 bin lira kesildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:11 Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi
23:52 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye
23:48 Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:13 Merkez bankasının 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
23:01 İYİ Partili vekilden dikkat çeken cumhurbaşkanı adaylığı sözleri: Türk milletinin gönlünde yatan, Akşener'in aday olmasıdır
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
22:37 Ünlü hakemlerin paylaşımları Fenerbahçe taraftarının kafasını karıştırdı: Operasyon yapılıyor
18:47 Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 00:45:58. #1.12#
SON DAKİKA: Van haber! Van'da kaçak keklik avlayan kişiye 11 bin lira kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement