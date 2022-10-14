Van haber: Van'da kırsaldaki çocuklar seyyar oyun parkında eğlendi

Muradiye ilçesinde belediye tarafından kırsal mahallelere götürülen seyyar oyun parkları, çocukların eğlence kaynağı oldu.

Belediye ekipleri, kırsal bölgelerde yaşayan çocukların güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Beşparmak Mahallesi'nde seyyar oyun parkı kuran, atlı karınca götüren görevliler, çocukların gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Çocuklara pamuk şekeri, çikolata ve oyuncakların hediye edildiği etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, ilçenin en ücra mahallelerindeki çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Etkinliklerin şenlik havasında geçtiğini anlatan Aydoğan, "Çocuklarımıza müzik eşliğinde bir şenlik ortamı hazırladık. Şişme oyun takımları, atlı karıncamız ve maskotlarımız var. Bunlarla çocuklarımız eğleniyor. Müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirmelerine yardımcı olmaya çalıştık. Amacımız çocuklarımızın mutluluğu, onların güzel ortamda eğlenmelerini sağlamak. Etkinliklerimizi kırsal mahallelerimizde devam ettireceğiz." diye konuştu.

Çocuklardan Rukiye Gül de "Bize oyun parkı, dönme dolap, atlı karınca getirildi. Her zaman şehir merkezine gidemiyoruz. Bugün çok eğlendik, çok mutluyuz." dedi.