Van haber | Van'da toprağa gömülü 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van haber | Van'da toprağa gömülü 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi

15.09.2022 16:33
Van haber | Van'da toprağa gömülü 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van bölgesinden gelen habere göre VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın arazide yaptığı arama çalışmalarında toprağa gömülü 18 kilo 321 gram toz esrar ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın arazide yaptığı arama çalışmalarında toprağa gömülü 18 kilo 321 gram toz esrar ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Başkale ilçesi kırsalında arama, tarama çalışması yaptı. Aramalarda kırsal bölgedeki arazide toprağa gömülü 18 kilo 321 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyu gömenlerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.


YORUMLAR
500
MHP heyeti, Özalp'ta 'Adım Adım 2023' toplantısına katıldı MHP heyeti, Özalp'ta 'Adım Adım 2023' toplantısına katıldı Belçika Adalet Bakanı, Müslümanları temsil eden kurulun tanınırlığını kaldırmak istiyor Belçika Adalet Bakanı, Müslümanları temsil eden kurulun tanınırlığını kaldırmak istiyor
Kaynak: DHA

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haber | Van'da toprağa gömülü 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Moldova enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 17:59:04. #1.11#
SON DAKİKA: Van haber | Van'da toprağa gömülü 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement