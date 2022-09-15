Van haber | Van'da toprağa gömülü 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın arazide yaptığı arama çalışmalarında toprağa gömülü 18 kilo 321 gram toz esrar ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Başkale ilçesi kırsalında arama, tarama çalışması yaptı. Aramalarda kırsal bölgedeki arazide toprağa gömülü 18 kilo 321 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyu gömenlerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
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