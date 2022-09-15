Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Başkale ilçesi kırsalında arama, tarama çalışması yaptı. Aramalarda kırsal bölgedeki arazide toprağa gömülü 18 kilo 321 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyu gömenlerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van haber | Van'da toprağa gömülü 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.