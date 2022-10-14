Van haber: Van'daki antik kentte 4 metre genişlik ve 6 metre yüksekliğinde sur ortaya çıkarıldı - Son Dakika
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Van haber: Van'daki antik kentte 4 metre genişlik ve 6 metre yüksekliğinde sur ortaya çıkarıldı

14.10.2022 11:08
Van haber: Van'daki antik kentte 4 metre genişlik ve 6 metre yüksekliğinde sur ortaya çıkarıldı

Van habere göre Van'ın Erciş ilçesinde yaklaşık 270 hektar alanda bulunan ızgara planlı antik kent kalıntısında, 4 metre 25 santimetre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğinde kale duvarı ortaya çıkarıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde yaklaşık 270 hektar alanda bulunan ızgara planlı antik kent kalıntısında, 4 metre 25 santimetre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğinde kale duvarı ortaya çıkarıldı.

Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki Zernaki Tepe'de, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğa ve 1,5 kilometre genişliğe sahip alanda Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Van Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun danışmanlığında yürütülen kazılara, Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi de destek veriyor.

Daha önce bölgenin tarihine ışık tutacak önemli buluntuların elde edildiği antik kentte, depremden korunmak için kırlangıç sistemiyle örülerek güçlendirildiği belirlenen 3,5 kilometre uzunluğunda, 4 metre 25 santimetre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğinde sur ortaya çıkarıldı.

İçten ve dıştan kesme taşlarla kaplanan, içi moloz taşlarla doldurulan duvarların üzerinin de kerpiçlerle yükseltildiği tespit edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AA muhabirine, Doğu Anadolu Bölgesi'nde toplu konut anlayışının ilk örneklerinden Zernaki Tepe'deki antik kentte geçen yıl kazı çalışmalarının başlatıldığını anımsattı.

İlçe adına kendilerini sevindiren önemli buluntuların ortaya çıkarıldığını belirten Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Daha önce Aramice yazılmış 4 adet kitabe bulundu. Ardından da bu duvarlar ortaya çıkarıldı. Sur duvarlarının üstünde de hiç bozulmamış kerpiçler görülüyor. Bu gelişmeler ilçemiz ve bölgemiz açısından çok önemli. Sur duvarları gün yüzüne çıktıkça oluşan görsellik görenleri kendine hayran bırakıyor. Bunlar ilçemizin tanıtımına katkı sunuyor. Kazı çalışmalarına desteklerimiz devam edecek."

"Bölgenin tarihine ışık tutacak bulgulara rastladık"

Van Müze Müdürü Fatih Arap da "Bölgemizin tarihine ışık tutacak bulgulara rastladık. İlk defa bir kalede bu kadar kitabenin bulunması ve sur duvarlarının genişliğinin 4 metreyi aşması, kerpiçlerin büyük kısmının sağlam durumda olması bizi heyecanlandırdı. Burası çok önemli bir yer ve kazılarımız devam edecek." dedi.

Prof. Dr. Çavuşoğlu ise kazılarda ilk kez surların üzerinin kerpiçle 2 metre yükseltildiğini gördüklerini aktardı.

Kerpiçlerin 50x50 ve 40x40 ebatlarında olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:

"Zernaki Tepe, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki tek ızgara planlı antik kent olması açısından önem arz ediyor. Daha önce burada tespit ettiğimiz 4 Aramice kitabenin ilk defa bir sur kalıntısı üzerinde yer alması bizi heyecanlandırdı. Kitabelerin üzerindeki yazıların tercüme çalışmaları devam ediyor. Sonuçlandığında surları kimin inşa ettiğini net bir şekilde söyleyebileceğiz."

Zernaki Tepe'nin Urartular dönemine kadar kullanıldığını arkeolojik verilerden tespit ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Son açmadaki kısımda sur kalınlığının 4 metre 25 santimetre olduğunu gördük. Bu açmadaki en önemli özelliklerden biri de 4 metre yüksekliğinde taş temel üzerine 2 metre kerpiç duvarın örülmesi. Bu, bizim açımızdan çok önemliydi çünkü kerpiçler oldukça sağlam bir şekilde üretilmiş ve günümüze kadar sağlam kalmış." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Erciş, Sur, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haber: Van'daki antik kentte 4 metre genişlik ve 6 metre yüksekliğinde sur ortaya çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haber: Van'daki antik kentte 4 metre genişlik ve 6 metre yüksekliğinde sur ortaya çıkarıldı - Son Dakika
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