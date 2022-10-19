Van haber! Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binası 20 poliklinikle hizmet veriyor - Son Dakika
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Van haber! Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binası 20 poliklinikle hizmet veriyor

19.10.2022 12:46
Van haber! Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binası 20 poliklinikle hizmet veriyor

Van haber: Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu Ek Binasında 20 poliklinikle hizmet verilmeye başlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu Ek Binasında 20 poliklinikle hizmet verilmeye başlandı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, hastanede tüm imkanların mevcut olduğunu söyledi.

Hastaların ek binada randevu almadan tedavi olabildiğini anlatan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Binamızda aktif bir hizmet sunuyoruz. Özellikle fizik tedavide tam kapasite hizmet veriyoruz. Gün içinde 20 polikliniğimiz aktif oluyor. Vatandaşlarımızın bu durumdan haberi yok. Özellikle fizik tedavide vatandaşlarımızın buraya başvurmalarını istiyoruz. Burada sıra sorunu yok, aynı gün içinde randevu alamadan muayene olunabiliyor. Tüm imkanlarımız mevcut. Ana binaya gelmelerine gerek yok. Binamızda acil servisin açılması için de hazırlıklarımız var. Yakında açmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Van haber! Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binası 20 poliklinikle hizmet veriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haber! Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binası 20 poliklinikle hizmet veriyor - Son Dakika
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