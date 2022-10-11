Van haber: Van Gölü'nde boğulmak üzere olan danayı, dalgıç polisler kurtardı - Son Dakika
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Van haber: Van Gölü'nde boğulmak üzere olan danayı, dalgıç polisler kurtardı

11.10.2022 19:17
Van haber: Van Gölü'nde boğulmak üzere olan danayı, dalgıç polisler kurtardı

Van haberi... BİTLİS'inTatvan ilçe sınırlarında bulunan Van Gölü'ne düşen dana, dalgıç polis ekiplerinin bota bağladıkları ip yardımıyla kıyıya çekilerek kurtarıldı.

BİTLİS'inTatvan ilçe sınırlarında bulunan Van Gölü'ne düşen dana, dalgıç polis ekiplerinin bota bağladıkları ip yardımıyla kıyıya çekilerek kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Van gölünde bir dananın boğulmak üzere olduğu bildirildi. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Dalgıç polisler, dananın düştüğü Van Gölü kıyısına geldi. Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, suda boğulmak üzere olan ve kıyıya yaklaşık 200 metre uzaklıktaki danayı kurtarmak için bot ile ile açıldı. Dananın yanına ulaşan ekipler, iple bota bağlayarak kıyıya çekti. Kurtarılan dana sahibine teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haber: Van Gölü'nde boğulmak üzere olan danayı, dalgıç polisler kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haber: Van Gölü'nde boğulmak üzere olan danayı, dalgıç polisler kurtardı - Son Dakika
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