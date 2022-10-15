Van haberi: Özalp'ta trafik kazası; 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van haberi: Özalp'ta trafik kazası; 1 kişi yaralandı

15.10.2022 11:01
Van haberi: Özalp'ta trafik kazası; 1 kişi yaralandı

Van haberine göre Van'ın Özalp ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı yeni Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Emek Mahallesi'nden Özalp istikametine giden R.A. yönetimindeki 06 LF 7517 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sulama kanalı düştü. Kazada hafif yararlana sürücü R.A., çevredekilerin yardımı ile Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

Özalp, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van haberi: Özalp'ta trafik kazası; 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haberi: Özalp'ta trafik kazası; 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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