İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van haberi! Van'da 15 kilo 254 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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