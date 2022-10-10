Van haberi... Van'da 15 kilo eroin ile bin 547 adet extacy hap ele geçirildi - Son Dakika
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Van haberi... Van'da 15 kilo eroin ile bin 547 adet extacy hap ele geçirildi

10.10.2022 09:05
Van haberi... Van'da 15 kilo eroin ile bin 547 adet extacy hap ele geçirildi

Van haberi... Van'da narkotik polisleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 15 kilo 254 gram eroin, bin 547 adet extacy ele geçirilirken, 3 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Van'da narkotik polisleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 15 kilo 254 gram eroin, bin 547 adet extacy ele geçirilirken, 3 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde;

15 kilo 254 gram eroin, bin 547 adet extacy hap ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma" suçlarından yasal işlem yapıldı" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Narkotik, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van haberi... Van'da 15 kilo eroin ile bin 547 adet extacy hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haberi... Van'da 15 kilo eroin ile bin 547 adet extacy hap ele geçirildi - Son Dakika
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