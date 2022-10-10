Van haberi: Van'da 8 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3-9 Ekim'de yürütülen çalışmalar sonucu 8 sikke, tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ve arama dedektörü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

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