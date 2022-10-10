Van haberi: Van'da 8 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van haberi: Van'da 8 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi

10.10.2022 10:48
Van haberi: Van'da 8 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi

Van gündem haberi: Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 8 sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 8 sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3-9 Ekim'de yürütülen çalışmalar sonucu 8 sikke, tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ve arama dedektörü ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Van haberleri... Özalp'ta 3 gündür elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı Van haberleri... Özalp'ta 3 gündür elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı Eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor Eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor Van haber: Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor Van haber: Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor
Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haberi: Van'da 8 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 19:16:37. #1.11#
SON DAKİKA: Van haberi: Van'da 8 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement