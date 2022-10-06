Van haberi! Van'da 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Van haberi! Van'da 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi

06.10.2022 17:40
Van haberi! Van'da 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi

Van gündem haberine göre Van'ın İpekyolu ilçesinde 9 kilo 870 gram skunk ele geçirilen operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 9 kilo 870 gram skunk ele geçirilen operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alının şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haberi! Van'da 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haberi! Van'da 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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