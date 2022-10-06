Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van haberi! Van'da 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika

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