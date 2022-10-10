Van haberi! Van'da asayiş olayları - Son Dakika
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Van haberi! Van'da asayiş olayları

10.10.2022 09:05
Van haberi! Van'da asayiş olayları

Gelen Van haberine göre Van'da polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışma neticesinde toplam 49 yıl hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalanırken, 15 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Van'da polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışma neticesinde toplam 49 yıl hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalanırken, 15 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 49 yıl hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalanmış, 15 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Hırsızlık suçlarına karışan 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 9 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 50 adet fişek ele geçirildi. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 aranan şahıs yakalandı" denildi.

"Çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi"

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 54 adet elektronik sigara, 40 adet sigara likidi 400 paket sigara ele geçirildi. 2863 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 8 adet sikke, 3 adet metal obje ele geçirildi Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olayla ilgili 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van haberi! Van'da asayiş olayları - Son Dakika

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