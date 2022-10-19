Van ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek isteyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta değişik bir rotada etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede Çatak ilçesinde bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Çatak ilçe merkezinden başlayan bisiklet etkinliğinde Hurkan Köprüsü güzergahını takip eden bisikletliler, vadideki Zirel Köprüsü'ne ulaştı. Bisikletliler Zirel Vadisi'nin eşsiz doğasında bisiklet pedallamanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İHA

Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van haberi! Van'da bisiklet tutkunları Zirel Vadisi'ni pedalladı - Son Dakika

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