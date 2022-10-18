Van haberi | Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Van haberi | Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

18.10.2022 23:13

Van habere göre Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı Van'da FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

VAN - Van'da FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel Finans Yapılanması ile mücadele kapsamında; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 2.540 Euro, 2.555 Türk Lirası, 4.500 gram Gümüş Külçe, 10 adet örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan 6 şüpheli şahsın Müdürlüğümüzdeki işlemleri devam etmektedir" denildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Van'da 6 şüpheli yakalandı Son dakika haberi... FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Van'da 6 şüpheli yakalandı 16 araç trafikten men edildi 16 araç trafikten men edildi
Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van haberi | Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 00:57:51. #1.13#
SON DAKİKA: Van haberi | Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement