Van haberi | Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
VAN - Van'da FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel Finans Yapılanması ile mücadele kapsamında; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 2.540 Euro, 2.555 Türk Lirası, 4.500 gram Gümüş Külçe, 10 adet örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.
Gözaltına alınan 6 şüpheli şahsın Müdürlüğümüzdeki işlemleri devam etmektedir" denildi.
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