Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel Finans Yapılanması ile mücadele kapsamında; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 2.540 Euro, 2.555 Türk Lirası, 4.500 gram Gümüş Külçe, 10 adet örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van haberi | Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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