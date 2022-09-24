Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu ile mücadele çalışmaları kapsamında, dün Başkale ilçesi kırsalında arama- tarama çalışması yaptı. Aramalarda menfeze gizlenen 9 kilo 317 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van haberi | Van'da menfezden 9 kilo esrar çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.