Van haberi... Van'da terör operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Van haberi... Van'da terör operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

17.10.2022 10:50
Van haberi... Van'da terör operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

Van gündem haberine göre Van'da, geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da, geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 10-16 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda 8 FETÖ, 3 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haberi... Van'da terör operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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