Van haberi: Van'da terör operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Van haberi: Van'da terör operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

10.10.2022 09:54
Van haberi: Van'da terör operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Van haberi... ??????? Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

??????? Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 3-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 FETÖ, 14 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haberi: Van'da terör operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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