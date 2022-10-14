Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü

Van Valiliği tarafından yapılan açıklama ile bir askerimizin şehit olduğu duyuruldu. Acı olayın Çatak ilçesinde teröristlerle yaşanan çatışma neticesinde meydana geldiği bildirildi.

"RUHU ŞAD OLSUN"

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.

AİLESİNE HABER VERİLDİ

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak; Çatak ilçesi Büyükağaç Mahallesi Övecek kırsalında başlatılan Ş.J.Hv.Tek.Asb.Kd.Çvş. Cem Akdoğan operasyonu çerçevesinde Karataş Çukurları mevkiinde teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Elbistanlı uzman çavuş Kürşat Sert (30) şehit oldu. Şehit Sert'in acı haberi Elbistan ilçesi merkezinde oturan aileye, Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz ve görevliler tarafından verildi. Acı haberi alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.