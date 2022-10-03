İl Jandarma Komutanlığı ile 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesi kırsalında arazi arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Aramalarda, arazide toprağa gömülü 4 kilo 614 gram kubar esrar ile 2 kilo 10 gram reçine esrar ele geçirildi. Şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, bölgedeki arama-tarama faaliyetinin ise devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Van haberi | Van'da toprağa gömülü 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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