Van haberi | Van'da toprağa gömülü 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van haberi | Van'da toprağa gömülü 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

03.10.2022 12:07
Van haberi | Van'da toprağa gömülü 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van gündem haberi... VAN'da, jandarma ve hudut birliklerinin arama-tarama faaliyetinde, araziye gömülü 4 kilo 614 gram kubar esrar ile 2 kilo 10 gram reçine esrar ele geçirildi.

VAN'da, jandarma ve hudut birliklerinin arama-tarama faaliyetinde, araziye gömülü 4 kilo 614 gram kubar esrar ile 2 kilo 10 gram reçine esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesi kırsalında arazi arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Aramalarda, arazide toprağa gömülü 4 kilo 614 gram kubar esrar ile 2 kilo 10 gram reçine esrar ele geçirildi. Şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, bölgedeki arama-tarama faaliyetinin ise devam ettiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haberi | Van'da toprağa gömülü 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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