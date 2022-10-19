Van haberi! Van Gölü İlkokulu kentin ilk marka tescilli okulu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Van haberi! Van Gölü İlkokulu kentin ilk marka tescilli okulu oldu

19.10.2022 09:34

Van haberi... Van Gölü İlkokulu kentin ilk marka tescilli okulu oldu Bitlis'in Tatvan ilçesinde eğitim veren Van Gölü İlkokulu, kentin ilk marka tescilli okul unvanını kazandı.

Van Gölü İlkokulu kentin ilk marka tescilli okulu oldu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde eğitim veren Van Gölü İlkokulu, kentin ilk marka tescilli okul unvanını kazandı.

Bitlis'te eğitim veren Van Gölü İlkokulu, yaptığı birçok örnek proje ve çalışmayla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kentin ilk marka tescilli okulu oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Gölü İlkokulu Müdürü Şahin Ballıkaya, Bitlis'in ilk marka tescilli okulu olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Türk Patent ve Marka Kurumu'na faydalı model ve patent için çok sayıda proje sunarak uzun bir sürecin olumlu sonuçlandığını dile getiren Ballıkaya, "Yaklaşık 5 yıl önce bu okulda göreve başladığım zaman öğretmenlerimle yaptığım ilk toplantımda biz bu okulda bir başarı hikayesi yazacağız. Ben burada bir başarı hikayesi için geldim demiştim. Bu okulun A'dan Z'ye her türlü gelişimi için akademik, fiziksel, kültürel, sosyal gelişimi noktasında gereken ne varsa hepsini beraber bir hikaye çerçevesinde yapacağımızı ifade etmiştim. Akabinde biz yavaş yavaş çalışmaya başladık. Çalışmaya başladıktan sonra ortaya bir slogan attık. Bir diziden etkilenerek 'Bir Van Gölü Masalı Başlıyor' demiştik. Hakikaten biz beş yıl önce bir masal başlattık. Bu masalın birçok kahramanı oldu. Ortaya çok ciddi başarı hikayeleri koyduk. Bunu defalarca biz kamuoyunda tekrar ettik" dedi.

"Ülkemiz ve dünya çapında yankılanan projelere imza attık"

Ulusal açıdan önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Ballıkaya, "Her alanda özgün çalışmalar yapan okulumuzun marka olarak da tescil edilmesi için çalışmalarımıza başladık. Gerekli araştırmalarımızı yaptıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatlarımızı yaptık. Belli aşama, süreç ve incelemeler ile yasal prosedürlerden geçtikten sonra yaklaşık 7-8 aylık bir süreç geçiyor. Bununla beraber biz tamamen bütün prosedürleri de yerine getirdikten sonra bir devlet kurumu olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Van Gölü İlkokulu olarak marka tescil edildik. O kadar özgün iş, o kadar çalışma, o kadar emek, o kadar başarı hikayelerinin yanında bizim için bu hikaye tamamen bir taçlanma oldu. Markasıyla beraber artık ülkemizin güzide bir marka kurumu haline gelmiş oldu" ifadelerini kullandı.

"Bakanlığımız bu konuda bizleri teşvik ediyor"

Okulun tescil edildiği süreci anlatan Müdür Ballıkaya, "Öncelikle bunun bir tabii yasal prosedürü var. Türk Patent ve Marka Kurumu'na siz müracaatınızı yapıyorsunuz. Cüzi bir ödemesi var, ödemesini gerçekleştiriyorsunuz. Başvurunuz kabul edildikten sonra ülke çapında uzman benzerlik araştırması dediğimiz bir araştırma çıkıyor. Sizin özgün olmanız gerekiyor. Başka herhangi bir kurumun logosuna, ismine gibi benzerlik addetmemesi gerekiyor. Bütün şartları yerine getirdikten sonra siz tescil ediliyorsunuz, onaylanıyorsunuz ve kamu tebliğinde siz tebliğ ediliyorsunuz. Yani tüm ülkeye duyuruluyorsunuz. Akabinde de tescil belgesini alıp markalaşıyorsunuz" diye konuştu.

"İlimizde de ilk olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz"

Bitlis'te ilk defa bir okulun ismiyle marka tescil belgesini aldığına dikkat çeken Ballıkaya, "Bitlis'te Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan ismiyle tescil edilen ilkokul olma özelliğini de taşıyoruz. Belki de Doğu Anadolu Bölgesinde de ilk olma özelliğini de taşıyordur. Ama çok az sayıda kurum ve okul ismiyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. İlimizde de ilk defa bunu alan okul olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Bitlis haberi! Tatvan'da '19 Ekim Muhtarlar Günü' kutlandı Bitlis haberi! Tatvan'da '19 Ekim Muhtarlar Günü' kutlandı Dünyanın gözbebeği olmaya aday antik kent, hızla tahrip ediliyor Dünyanın gözbebeği olmaya aday antik kent, hızla tahrip ediliyor

Van Gölü, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haberi! Van Gölü İlkokulu kentin ilk marka tescilli okulu oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 17:56:25. #1.13#
SON DAKİKA: Van haberi! Van Gölü İlkokulu kentin ilk marka tescilli okulu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement