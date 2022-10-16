Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlik, İpekyolu , Edremit ve Tuşba ilçelerinde çalışma yürütüyor.

Van 'da görevli Atlı Jandarma Birliği, Van Gölü sahilinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için mesai yürütüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Van haberi... Van Gölü sahillerinde görevli atlı birlikler vatandaşlardan ilgi görüyor - Son Dakika

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