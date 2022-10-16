Van haberi... Van Gölü sahillerinde görevli atlı birlikler vatandaşlardan ilgi görüyor - Son Dakika
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Van haberi... Van Gölü sahillerinde görevli atlı birlikler vatandaşlardan ilgi görüyor

16.10.2022 19:28
Van haberi... Van Gölü sahillerinde görevli atlı birlikler vatandaşlardan ilgi görüyor

Van haberler... Van'da görevli Atlı Jandarma Birliği, Van Gölü sahilinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için mesai yürütüyor.

Van'da görevli Atlı Jandarma Birliği, Van Gölü sahilinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için mesai yürütüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlik, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde çalışma yürütüyor.

Motorlu araçların giremediği Van Gölü'nün sahil bandında halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan ilgi görüyor.

Atlı birliği görenler, sevgi gösterisinde bulunuyor, görevlilerle fotoğraf çektiriyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van haberi... Van Gölü sahillerinde görevli atlı birlikler vatandaşlardan ilgi görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haberi... Van Gölü sahillerinde görevli atlı birlikler vatandaşlardan ilgi görüyor - Son Dakika
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