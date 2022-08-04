Van haberleri | Çin Dışişleri Bakanı Vang, Tayvan liderini, "ulusal davaya ihanet" etmekle suçladı Açıklaması - Son Dakika
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Van haberleri | Çin Dışişleri Bakanı Vang, Tayvan liderini, "ulusal davaya ihanet" etmekle suçladı Açıklaması

04.08.2022 06:57
Van haberleri | Çin Dışişleri Bakanı Vang, Tayvan liderini, "ulusal davaya ihanet" etmekle suçladı Açıklaması

Van haberine göre Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti nedeniyle adadaki hükümetin lideri Tsai Ing-wen'i "ulusal davaya ihanet" etmekle suçladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti nedeniyle adadaki hükümetin lideri Tsai Ing-wen'i "ulusal davaya ihanet" etmekle suçladı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Bakan Vang, ASEAN-Çin Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Kamboçya'da, ABD ile Çin arasında gerilime yol açan ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin "demokrasi" bahanesiyle Çin'in egemenliğini ihlal eden kötü niyetli eylemler içinde olduğunu ifade eden Vang, "Tsai Ing-wen'in temsil ettiği, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçler, ABD'nin kuyruğuna takılarak büyük (Çin) ulusal davasının haklılığına ihanet ediyor." dedi.

Vang, söz konusu eylemlerin uluslararası mutabakatı bozamayacağını, Tayvan'ın ana karaya dönüşüne yönelik tarihsel eğilimi değiştiremeyeceğini vurgulayarak, "Ateşle oynayanın sonu iyi olmaz. Çin'in egemenliğini ihlal eden cezasını bulacaktır." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının önceki gün Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, gece saatlerinde ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns'ü çağırarak ziyarete dair rahatsızlığını iletmişti.

"Demokrasinin korunması ve savunulması" mesajları öne çıkmıştı

Pelosi'nin ziyaretinde "demokrasinin korunması ve savunulması" mesajları öne çıkmıştı. Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan lideri ile görüşmesinde, "ABD'nin Tayvan ile dayanışması hayatidir. Tayvan'da ve dünyanın geri kalanında demokrasiyi koruma kararlılığımız değişmemiştir. Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan'a destek sözünü terk etmediğini açıkça göstermiştir." ifadelerini kullanmıştı.

82 yaşındaki Pelosi'nin ilkin nisan ayında yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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Kaynak: AA

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