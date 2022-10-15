Van haberi! Van'da 41 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van haberi! Van'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

15.10.2022 10:38
Van haberi! Van'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Gelen Van haberlerine göre Van'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Erciş ilçesinde arazi kesiminden gelen düzensiz göçmenlerin araçlarla Erzurum'a götürüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 11 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda kamyonet, minibüs ve 3 binek araçta 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Göçmen, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van haberi! Van'da 41 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haberi! Van'da 41 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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