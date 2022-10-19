Van haberleri | Faik Öztrak: 2017'den 2023'e, Bütçe Kanunları ile Alınan Borçlanma Yetkisindeki Artış Tamı Tamına Yüzde 1.292. 'Ucube Saray Rejimi' Sebep, Batan...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "2017'den 2023'e, bütçe kanunları ile alınan borçlanma yetkisindeki artış, yüzde 100 değil, yüzde 200 değil, yüzde 500 değil, yüzde 800 değil, yüzde 1000 değil… Tamı tamına yüzde 1.292. 'Ucube saray rejimi' sebep, batan ekonomik dengeler sonuçtur" dedi.

Faik Öztrak, 2017 ve 2023 yıllarında bütçe kanunları ile alınan borçlanma yetkisine ilişkin verilerin gösterildiği 'Bütçe Kanunları ile Alınan Borçlanma Yetkisi (Milyar TL)' başlıklı grafiği bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Öztrak, paylaşımında şunları kaydetti:

"2017'den 2023'e bütçe kanunları ile alınan borçlanma yetkisindeki artış, yüzde 100 değil, yüzde 200 değil, yüzde 500 değil, yüzde 800 değil, yüzde 1000 değil… Tamı tamına yüzde 1.292. 'Ucube saray rejimi' sebep, batan ekonomik dengeler sonuçtur."