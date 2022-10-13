Van haberleri! Mahmut Tanal'dan, AKP Van İlçe Başkan Yardımcısı Kiraz'ın "Düne Kadar Kapımızda Kemik Bekleyenler Bugün Yorum Yapar Olmuş" Sözlerine Tepki: "Akp...

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP Van İl Başkan Yardımcısı Murat Kiraz'ın "Düne kadar kapımızda kemik bekleyenler bugün yorum yapar olmuş. Sayın Tanal, sen git İstanbul, İzmir'in ağlanacak haline bak; Van'dan sana ekmek çıkmaz" sözlerine tepki gösterdi. Tanal, "AKP Van İl Başkan Yardımcısı Murat Kiraz, iktidarın politikalarını eleştiren, hizmet bekleyen Van halkına 'Kapımızda kemik bekleyenler' diyerek hakaret etti. AKP halktan koptukça üslup çirkinleşti, kibir dağları aştı. Sizleri Vanlıların vicdanına havale ediyorum" dedi.

Mahmut Tanal, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı, Van'ın beklenti ve sorunlarını gündeme getirdiği konuşmasını bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Tanal, paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Sayın hatip konuşurken biraz önce Van depreminden bahsetti. Rize'de sel oldu… Ülkenin diğer yerlerinde sel olunca AK Parti iktidarı oranın vergilerini sildi. Ancak Van ile ilgili vergiler taksitlendirildi. Biz, Van'daki vergilerin de silinmesini talep ediyoruz. İki; otopark sorunu var. Üç; belediyelerde kayyum atanırken kadrolar eş dosta ayrılıyor. Yani AK Partili olmayanlar Van'da işe alınmıyor. İşsizlik sorunu var."

"DÜNE KADAR KAPIMIZDA KEMİK BEKLEYENLER BUGÜN YORUM YAPAR OLMUŞ"

Paylaşımın altına AKP Van İl Başkan Yardımcısı Murat Kiraz, "Düne kadar kapımızda kemik bekleyenler, bugün yorum yapar olmuş. Sayın Tanal, sen git İstanbul, İzmir'in ağlanacak haline bak; Van'dan sana ekmek çıkmaz. Van'da yapılan yatırımlara CHP'nin hayali yetmez" yorumunu yaptı.

"AKP HALKTAN KOPTUKÇA ÜSLUP ÇİRKİNLEŞTİ, KİBİR DAĞLARI AŞTI"

Mahmut Tanal da Murat Kiraz'ın bu yorumuna, "AKP Van İl Başkan Yardımcısı Murat Kiraz, iktidarın politikalarını eleştiren, hizmet bekleyen Van halkına 'Kapımızda kemik bekleyenler' diyerek hakaret etti. AKP halktan koptukça üslup çirkinleşti, kibir dağları aştı. Sizleri Vanlıların vicdanına havale ediyorum" paylaşımıyla tepki gösterdi.