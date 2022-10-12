Van haberleri! Utku Çakırözer: Sizin Haberden, Enformasyondan Anladığınız, Sadece Saray Propagandası - Son Dakika
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Van haberleri! Utku Çakırözer: Sizin Haberden, Enformasyondan Anladığınız, Sadece Saray Propagandası

12.10.2022 19:27

Van gündem haberi: CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’ndaki ‘sansür yasası’ görüşmeleri sırasında söz alarak, Cumhurbaşkanlığı’nda ‘dezenformasyon ile mücadele birimi’ kurulduğunu söyledi ve bu birimin hazırladığı bir bülteni gösterdi. Çakırözer, “Genel Başkan’ımız ABD’ye gitti. ‘Karşılayan FETÖ’cü’ diye kuyruklu yalan atanları koysanıza bülteninize, koyamazsınız. Sizin haberden, enformasyondan anladığınız, sadece saray propagandası” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'ndaki 'sansür yasası' görüşmeleri sırasında söz alarak, Cumhurbaşkanlığı'nda 'dezenformasyon ile mücadele birimi' kurulduğunu söyledi ve bu birimin hazırladığı bir bülteni gösterdi. Çakırözer, "Genel Başkan'ımız ABD'ye gitti. 'Karşılayan FETÖ'cü' diye kuyruklu yalan atanları koysanıza bülteninize, koyamazsınız. Sizin haberden, enformasyondan anladığınız, sadece saray propagandası" dedi.

Utku Çakırözer, bugün, kamuoyunda 'sansür yasası' olarak bilinen, basına ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımlar içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında söz aldı. Gazetecilerin haber takibi sırasında dövüldüğünü, haberleri nedeniyle hapse atıldığını söyledi Çakırözer, televizyonlara ve gazetelere verilen cezaları anlattı.

"Yolsuzluk, rüşvet suçları bilinmesin diye iki yılda toplam 9 bin 913 habere erişimi yasağı getirildi" diyen Çakırözer, teklifle getirilmek istenen dezenformasyon suçuna da tepki gösterdi. Çakırözer, "Yolsuzluklarınızı yazanı hapse atacaksınız. 'Enflasyon yüzde 100' diyen uzmanları susturacaksınız. İktidarı eleştiren yurttaşı hapisle korkutacak, susturacaksınız. Ortada kanunu yok, siz gazetecileri susturmaya başladınız bile. TGS Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş'ın milletin meclisine bugün alınmamasını burada protesto ediyor, Sayın Başkan'dan bu antidemokratik kararın iptal edilmesi için yardım rica ediyorum" diye konuştu.

Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı'nda 'dezenformasyon ile mücadele birimi' kurulduğunu aktardı ve bu birimin hazırladığı bir bülteni göstererek, "Dezenformasyon bülteni; logosunu da damga gibi çizmişler. 'Bu bir yalan haberdir, hakikati paylaş' diyor logoları… Mersin'deki hain PKK saldırısında bile siyasi rant için partimize iftira atanları, metrobüs kazasından çıkar devşirmek için 'Çok ölü, yaralı var' yalanı atanları mesela koyun bülteninize, 'yalan haber' damgasını vurun. Vuramazsınız. Genel Başkan'ımız ABD'ye gitti. 'Karşılayan FETÖ'cü' diye kuyruklu yalan atanları koysanıza bülteninize, koyamazsınız. Sizin haberden, enformasyondan anladığınız sadece saray propagandası" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Van haberleri! Utku Çakırözer: Sizin Haberden, Enformasyondan Anladığınız, Sadece Saray Propagandası - Son Dakika

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