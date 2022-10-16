Van haberleri | Van Büyükşehir Belediyespor, Altay Eğitim Kültür Spor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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Van haberleri | Van Büyükşehir Belediyespor, Altay Eğitim Kültür Spor'u 2-0 yendi

16.10.2022 13:52
Van haberleri | Van Büyükşehir Belediyespor, Altay Eğitim Kültür Spor'u 2-0 yendi

Van haberleri... Yerel amatör liginde mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü futbol takımı, Altay Eğitim Kültür Spor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Yerel amatör liginde mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü futbol takımı, Altay Eğitim Kültür Spor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Van Yerel Amatör A Grubunda mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Futbol takımı, 2022-2023 sezonunda yoluna dolu dizgin devam ediyor. Van İŞGEM Semt Sahasında Altay Eğitim Kültür Spor'u konuk eden kırmızı-siyahlılar, maçın 28. dakikasında Baver Komi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinde tutan Van Büyükşehir Belediyespor, Alper Kahraman'ın golüyle skoru 2-0'a taşıyarak 3 puanın sahibi oldu. - VAN

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Kaynak: İHA

Futbol, Altay, Van, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haberleri | Van Büyükşehir Belediyespor, Altay Eğitim Kültür Spor'u 2-0 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haberleri | Van Büyükşehir Belediyespor, Altay Eğitim Kültür Spor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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