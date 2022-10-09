Bu kapsamda, Başkale kırsalında 6 Ekim 'de yapılan arama faaliyeti sırasında 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu imal ve ticareti" suçuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van haberleri... Van'da 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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