Van haberleri... Van'da 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van haberleri... Van'da 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

09.10.2022 10:42
Van haberleri... Van'da 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen Van gelişmesine göre Van'ın Başkale ilçesinde 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu imal ve ticareti" suçuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Başkale kırsalında 6 Ekim'de yapılan arama faaliyeti sırasında 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: AA

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haberleri... Van'da 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van haberleri... Van'da 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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