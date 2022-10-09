Van'ın Başkale ilçesinde 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu imal ve ticareti" suçuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Başkale kırsalında 6 Ekim'de yapılan arama faaliyeti sırasında 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Van haberleri... Van'da 20 kilo 502 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika