Bu kapsamda, 30 Eylül- 6 Ekim tarihlerinde 23 bin 951 kişiye yönelik yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, farklı suçlardan aranan 54 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van haberleri | Van'da çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı - Son Dakika

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