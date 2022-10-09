Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, lise ve üniversitelerde okuyan gençlerin yanı sıra her yaştan vatandaş ilgi gösterdi.

Gençleri kamu kurumlarıyla buluşturmak ve devlet teşviklerini tanıtmak amacıyla Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan etkinlikte 40'a yakın kurum ve kuruluşun açtığı stantlarda ziyaretçi yoğunluğu bugün de sürdü.

Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.