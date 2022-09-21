Van haberleri... Van'da gümrük kaçağı 1096 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Van haberleri... Van'da gümrük kaçağı 1096 cep telefonu ele geçirildi

21.09.2022 16:47
Van haberleri... Van'da gümrük kaçağı 1096 cep telefonu ele geçirildi

Edinilen Van gelişmesine göre VAN'da, jandarma ekiplerince otomobille yurda yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen 1096 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

VAN'da, jandarma ekiplerince otomobille yurda yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen 1096 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Van merkeze kaçak cep telefonu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası önceden tespit edilen otomobil, kent merkezinde durduruldu. Yapılan aramalarda, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 1096 faturasız cep telefonu ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldı.


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İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı! İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı! Van'da 1096 kaçak cep telefonu ele geçirildi Van'da 1096 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kaynak: DHA

Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haberleri... Van'da gümrük kaçağı 1096 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haberleri... Van'da gümrük kaçağı 1096 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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