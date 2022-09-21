Van haberleri... Van'da gümrük kaçağı 1096 cep telefonu ele geçirildi

VAN'da, jandarma ekiplerince otomobille yurda yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen 1096 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Van merkeze kaçak cep telefonu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası önceden tespit edilen otomobil, kent merkezinde durduruldu. Yapılan aramalarda, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 1096 faturasız cep telefonu ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldı.
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