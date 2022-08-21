Van haberi: Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Van haberi: Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

21.08.2022 21:34

Van haberlerine göre Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgızlar, "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgızlar, "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye gelen Kırgız Türkleri, Erciş ilçesine 30 kilometre mesafedeki Ulupamir Mahallesi'nde yaşamlarını sürdürüyor.

Asırlardır yaşattıkları geleneklerini Türkiye'de de sürdüren Kırgız Türkleri, ülkeye gelişlerinin 40. yıl dönümü dolayısıyla kültür şenliğini organize etti.

Köy meydanında yapılan etkinlikte aşık oyunu, el sanatları sergisi, at yarışları gösterisi ve geleneksel lezzetlerin tanıtımı yapıldı, düğün evi ziyaret edildi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 40 yıl önce Van'a getirilerek Ulupamir Mahallesi'ne yerleştirilen Kırgızların kendi kültür ve kimliklerini tanıtmak için her yıl şenlik düzenlediğini söyledi.

Ulupamirlilerin savaşlar ve hastalıklar nedeniyle tarihleri boyunca birçok kez göçe maruz kaldığını belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Bu göçlerin en önemlisi Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan Türkiye'ye geliştir. 1980'li yıllarda ilçemize gelen kardeşlerimiz Ulupamir Mahallesi'nde 40 yıldır dostluk sofralarını kurarak kadim Türk geleneklerini sürdürüyor. Ulupamirli kardeşlerimiz burayı vatan bilip özlemlerini burada gidererek yaşamaya devam ediyor. Bugün birçok devlet kurumunda Ulupamirli kardeşlerimizi görüyoruz. Kimi üniversite öğrencisi kimi de subay, öğretmen ve hemşire olarak çalışıyor."

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova ise Türkiye ile Kırgızistan'ın kardeşliğinin ebedi olması temennisinde bulunarak, "Kırgız atasözünün dediği gibi 'Ucu bir olan ayrılır, temeli bir olan birleşir.' Kardeşliğimiz daim olsun." diye konuştu.

Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdulmetin Keskin de Türkiye'ye gelişlerinin 40. yılı dolayısıyla etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, "Dün meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Programımızı kısıtlı bir şekilde düzenledik. Şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik, dualar ettik." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Van'da düzensiz göçmenleri alıkoyarak ailelerinden fidye isteyen 3 şüpheli tutuklandı Van'da düzensiz göçmenleri alıkoyarak ailelerinden fidye isteyen 3 şüpheli tutuklandı Düzensiz göçmenleri alıkoyup ailelerinden fidye isteyen 3 organizatöre operasyon Düzensiz göçmenleri alıkoyup ailelerinden fidye isteyen 3 organizatöre operasyon Van'da yaşayan Kırgız Türkleri '40. Yıl Kültür Şenliği' düzenledi Van'da yaşayan Kırgız Türkleri '40. Yıl Kültür Şenliği' düzenledi
Kaynak: AA

Afganistan, Ulupamir, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haberi: Van'da yaşayan Kırgız Türkleri '40. Yıl Kültür Şenliği' düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 21:51:51. #1.13#
SON DAKİKA: Van haberi: Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement