VAN GÖLÜ'NDEN 550 BİN METREKÜP BALÇIK ÇIKARILDI

VAN Gölü'nü kirlilikten arındırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı balçık ve dip çamuru temizlik çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarla bugüne kadar gölden yaklaşık 550 bin metreküp balçık çıkarıldı.

Dünyanın en büyük Sodalı Gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan 3 bin 712 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Van Gölü'nü, kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakmak amacıyla Büyükşehir Belediyesince başlatılan balçık ve dip çamuru temizliği çalışmaları sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda aylardır titizlikle sürdürülen çalışmalarda bugüne kadar Van Gölü'nden yaklaşık 550 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı. Gölün 13,9 kilometrelik sahil bandında kamyon ve ekskavatörlerle çalışmalar yürütülüyor. 40 kişilik ekip, dip çamur temizliğinin birinci etabını tamamlamak için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürüyor. Birinci etapta çalışmalar sona doğru yaklaşırken, diğer etap için de dolgu çalışmalarına başlandı. Ayrıca daha önce kirlilikten dolayı pek görülmeyen ördekler ve diğer kuş türleri de bölgeye daha sık görülmeye başladı.