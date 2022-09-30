Van haberleri: Van merkezli 4 ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı (2) - Son Dakika
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Van haberleri: Van merkezli 4 ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı (2)

30.09.2022 17:44
Van haberleri: Van merkezli 4 ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı (2)

Van haberi... 10 TUTUKLAMAVan, Kütahya, Tekirdağ ve Bilecik'te jandarmanın düzenlediği 'tefeci' operasyonunda gözaltına alınan ve 3'ü jandarmadaki işlemlerini ardından serbest bırakılan 17 kişiden 14'ü adliyeye sevk edildi.

10 TUTUKLAMA

Van, Kütahya, Tekirdağ ve Bilecik'te jandarmanın düzenlediği 'tefeci' operasyonunda gözaltına alınan ve 3'ü jandarmadaki işlemlerini ardından serbest bırakılan 17 kişiden 14'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u Van'ın Muradiye ilçesinde, diğer 4'ü ise Kütahya, Tekirdağ ve Bilecik'te mahkemeye sevk edildi. Yapılan duruşmalarda 10 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Bilecik, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van haberleri: Van merkezli 4 ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haberleri: Van merkezli 4 ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı (2) - Son Dakika
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