Üye Girişi
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma, don uyarısı - Son Dakika

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma, don uyarısı

22.01.2022 11:45
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma, don uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, buzlanma, don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 6, Muş'ta 2, Van ve Hakkari'de 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede yüksek kesimlerde bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

YORUMLAR
500

Meteoroloji, Hakkari, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma, don uyarısı - Son Dakika


Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor         
11:56
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL         
10:14
Bu hafta piyasada neler oldu?Borsa ve döviz yatırımcısına kaybettirdi, altın kazandırdı Bu hafta piyasada neler oldu?Borsa ve döviz yatırımcısına kaybettirdi, altın kazandırdı         
09:47
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur         
14:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33

Son Dakika Haberleri
11:32 Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak
11:29 Müjde Ar'dan, Sezen Aksu tepkisi: Sıra sanatçıların dilinin kopartılmasına mı geldi?
11:16 Doğal sit alanı olan Salda Gölü kumsalına bu kez de su kuyusu açıldı!
10:53 Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi
10:50 Murathan Mungan'dan Sezen Aksu yorumu: Hafızanın adaleti herkesi hak ettiği biçimde hatırlar
10:41 O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...
10:38 Bölge bölge, şehir şehir Türkiye'nin karla imtihanı! Nerede, ne olacak?
10:28 Kimler binmemişti ki? Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur "Digor" isimli jeti icradan satışta!
10:24 Kızının 14 yaşındaki arkadaşını "zincirleme" taciz etti: Eşofmanımı indirerek...
10:22 Rasim Arı'nın AK Parti'den istifasıyla ilgili bomba iddia! Yasak aşkı ortaya çıkınca "Edebinle git" demişler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 12:01:41. #1.12#
SON DAKİKA: Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma, don uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement