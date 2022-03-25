Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 176 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Muş
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşullarından dolayı 58 köye ulaşım sağlanamadığını bildirdi.
Bu bölgelerde karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü belirten Yentür, kardan kapanan yolları en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını belirtti.
Muş Belediyesi ekipleri de ana cadde, ara sokak ve kaldırımlarda biriken karları temizleyerek kamyonlarla şehir dışına taşıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Belediyesi ekipleri biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor - Son Dakika