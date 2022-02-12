Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 201 yerleşime ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 201 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 12 mahalle ve 43 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Hakkari'de 91, Muş'ta 35, Bitlis'te ise 20 köy ve mezra yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Hakkari Belediyesi, il merkezindeki kar birikintilerini iş makineleriyle şehir dışına taşıyor.