Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 23 Nisan'da doğan çocuklara doğum günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 23 Nisan'da doğan çocuklara doğum günü sürprizi - Son Dakika

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 23 Nisan'da doğan çocuklara doğum günü sürprizi

6 saat önce

Van, Hakkari ve Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23 Nisan'da doğan çocuklara doğum günü sürprizi yapıldı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 23 Nisan'da doğan çocuklara doğum günü sürprizi, System.String[]

Van, Hakkari ve Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23 Nisan'da doğan çocuklara doğum günü sürprizi yapıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde yaşayan Eda Genez, Faruk İnce ve Baran Yıldırım Çakar'ı evlerinde ziyaret ederek doğum günlerini kutladı, hediye verdi.

Çocuklar da gösterdikleri duyarlılıktan dolayı ekiptekilere teşekkür etti.

Başkale ilçesinde de Hafiziye Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Nurullah Çevik ve Yenimahalle'de yaşayan 11 yaşındaki Büşra Diker'e doğum günü sürprizi yapıldı.

İlk defa doğum günü kutlayan çocuklar, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Asım Solak'a teşekkür etti.

Ekipler, ilçedeki şehitlerin ailelerini de ziyaret ederek çocukların bayramını kutladı.

Çatak ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı ve öğretmenler, Bilgi Mahallesi'nde yaşayan Ayşegül Unak'ın doğum gününü kutladı, hediye verdi.

Unak, öğretmenlerine teşekkür ederek hayatının en anlamlı doğum gününü kutladığını dile getirdi.

Erciş'te Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla Çakırbey Mahallesi'nde yaşayan Doğan'ın doğum günü kutlandı.

Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuklar koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kaldılar. Biz de 23 Nisan doğumlu olan çocuğumuzun sevincine ortak olduk." dedi.

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı.

Muş

Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan 1. sınıf öğrencisi Elif Bozkurt'la doğum günü pastasını keserek hediye verdi.

Bozkurt, "Benim için 23 Nisan'da doğmak büyük bir ayrıcalık. Bayramı evde geçirdiğimiz için üzgünüm. Sürprizden dolayı çok mutlu oldum. Müdürüme teşekkür ederim." dedi.

Muş Vali Adil Yazar Ortaokulu idareci ve öğretmenleri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 1100 öğrencinin ismini yazdıkları balonların fotoğraflarını çekip öğrencilere gönderdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı öğrencilerle coşkulu bir şekilde kutlamak istediklerini söyledi.

Kovid-19 salgınından dolayı öğrencilerin bu bayram evde geçirdiklerini belirten Engin, şöyle konuştu:

"Muş Vali Adil Yazar Ortaokulu öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz çok güzel bir etkinlik yaptı. Okulun her yerini balonlarla süslemişler. En güzel tarafı ise öğrencimizin isminin her balona yazılması. Emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum."

- Hakkari

Şemdinli ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, 23 Nisan'da doğan çocukların doğum gününü kutladı.

Ekipler, Türk bayrağı ve balonlarla süsledikleri araçlarla ilçeye bağlı Moda Mahallesi'nde ve Altınsu köyünde yaşayan çocukların evlerine giderek doğum günlerini kutladı, hediyeler verdi.

Bitlis

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, beraberindeki şube müdürleriyle Hersan Mahallesi'nde oturan 4. sınıf öğrencisi Cesur Akkoyun'un evine giderek doğum gününü kutladı.

4 kardeşiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlayan Cesur Akkoyun'a sürpriz yapan Korkmaz, pasta kesti, hediye verdi.

23 Nisan, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 06:12 Kaynak: AA

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