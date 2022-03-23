Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 385 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 385 yerleşimin yolu kardan kapandı

23.03.2022 09:20
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 385 yerleşimin yolu kardan kapandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 385 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 385 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 22 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde başlayacak ve yarın sabah saatlerine kadar güney ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle 67 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Yentür, bu bölgelerde karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün kent genelinde kapanan 40 yerleşim yeri yolundan 38'i karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Ekipler, kapalı diğer iki yolun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 294 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Belediye ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 385 yerleşimin yolu kardan kapandı
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 385 yerleşimin yolu kardan kapandı
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 385 yerleşimin yolu kardan kapandı
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 385 yerleşimin yolu kardan kapandı

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Hakkari, Van, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 385 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 385 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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