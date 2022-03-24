Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 901 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 901 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

24.03.2022 09:22
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 901 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 901 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 901 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 325 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Hakkari ve Van-Bitlis kara yollarında yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, iki gündür etkili olan kar nedeniyle 321 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen kişi, bir binanın çatısından düşen tonlarca karın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Vatandaşın kaçması ve kar yığınlarının yere düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muş/Hakkari

Muş'ta son günlerde etkili olan kar nedeniyle 211 köy yolu kapandı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kapanan yolları en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını belirtti.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 44 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Ekipler, söz konusu yolları açmak için çalışmaya başladı.

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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 185 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 185 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Hakkari, Bitlis, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 901 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı - Son Dakika


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