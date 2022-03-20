Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 961 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 961 yerleşimin yolu kardan kapandı

20.03.2022 10:05
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 961 yerleşimin yolu kardan kapandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 961 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 961 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 318 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde de karla mücadele ekipleri kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 196 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 114. Şube Şefiği ekipleri de sorumluluk bölgesindeki yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yoğun kar nedeniyle 199 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Yentür, söz konusu bölgelerde karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Belediye ekipleri de karla kaplı cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkisini sürdüren kar nedeniyle 248 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Belediye ekipleri, kent merkezindeki mahalle, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

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Hakkari, Van, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 961 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika


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