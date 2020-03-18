Van-Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van- Hakkari kara yolu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.



Bölge genelinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı arazlar mahsur kalırken, yol ise trafiğe kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlatırken, yağış ise etkisini sürdürüyor.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'ın güneyi, Bitlis, Muş ve Hakkari'de zaman zaman kuvvetli sağanak ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. - VAN