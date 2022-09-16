Van'daki tünel inşaatında göçük! İlk bilgilere göre 2 kişi enkaz altında kaldı

Van'ın Gürpınar ile Başkale ilçeleri arasındaki Güzeldere mevkinde, bölgede devam eden tünel inşaatı sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi.

2 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

İlk belirlemelere göre 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı göçükte 2 kişi de enkaz altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı.

"YUKARIDAN TAŞ GELDİ ÜZERİME"

Göçükten yaralı kurtulan işçi hastanede yaptığı açıklamada, "Bir anons geldi bize, göçük olmuş yağcılar gözükmüyor. Kepçeyi çağırdılar, biz kepçe ile, kamyoncu ile içeri girdik, elle çıkarmaya çalıştık. Malzeme çok olduğu için kepçe ile almaya çalıştık. Sonra elle almaya çalışırken yukarıdan taş geldi üzerime." dedi.