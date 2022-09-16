Van'daki tünel inşaatında göçük! İlk bilgilere göre 2 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika
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Van'daki tünel inşaatında göçük! İlk bilgilere göre 2 kişi enkaz altında kaldı

16.09.2022 22:36

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere mevkiinde inşaatı devam eden tünelde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 kişi enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekibin göçük altında kalan 2 işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Van'ın Gürpınar ile Başkale ilçeleri arasındaki Güzeldere mevkinde, bölgede devam eden tünel inşaatı sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi.

Van gündem haberleri... Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

2 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

İlk belirlemelere göre 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı göçükte 2 kişi de enkaz altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı.

Van gündem haberleri... Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

"YUKARIDAN TAŞ GELDİ ÜZERİME"

Göçükten yaralı kurtulan işçi hastanede yaptığı açıklamada, "Bir anons geldi bize, göçük olmuş yağcılar gözükmüyor. Kepçeyi çağırdılar, biz kepçe ile, kamyoncu ile içeri girdik, elle çıkarmaya çalıştık. Malzeme çok olduğu için kepçe ile almaya çalıştık. Sonra elle almaya çalışırken yukarıdan taş geldi üzerime." dedi.

Van gündem haberleri... Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi
Van gündem haberleri... Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi
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Kaynak: AA

Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'daki tünel inşaatında göçük! İlk bilgilere göre 2 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'daki tünel inşaatında göçük! İlk bilgilere göre 2 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika
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